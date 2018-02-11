270.6 مليار دولار القروض السيّئة في البنوك التجارية

شهدت نسبة الديون المعدومة في البنوك التجارية الصينية استقراراً خلال العام الماضي، وسط جهود حكومية لمواجهة المخاطر، بحسب ما ذكرته لجنة التنظيم المصرفي الصينية، وبلغت نسبة القروض غير العاملة بالبنوك التجارية 1.74 % نهاية 2017.

وبلغت قيمة القروض السيئة المستحقة لدى البنوك التجارية 1.71 تريليون يوان «270.6 مليار دولار».

وتراجعت نسبة القروض غير العاملة لأول مرة منذ عام 2012 لتصل إلى المستوى الحالي في الربع الأخير من 2016، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً لاقتصاد مثقل بديون كبيرة.

وأوضحت اللجنة أن «المخاطر في الصناعة المصرفية تحت السيطرة، وأن المصارف لعبت دوراً أكبر في خدمة الاقتصاد الحقيقي».

وأظهرت البيانات أن المصارف قدمت المزيد من القروض لمساعدة الشركات متناهية الصغر والشركات الزراعية، مع سعي الحكومة لتوجيه المزيد من الأموال للقطاعات التي هي بحاجة للتمويل.

ولمواجهة مخاطر محتملة في القطاع المالي، عززت الحكومة جهودها لتصحيح المخالفات في تلك الصناعة، مستهدفة الانشطة عالية المخاطر مثل التمويل من خارج الميزانية.