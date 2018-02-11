دبي تجمع بين متعة التسوق الفاخر والهندسة المعمارية العالمية

نشرت محطة «سي إن إن» في موقعها الالكتروني تقريراً موسعاً عن دبي، أسهبت فيه بالحديث عن معالمها العمرانية، ووجهاتها السياحية، وعروضها الترفيهية.

وأوضحت أن دبي التي تشتهر في جميع أنحاء العالم تجمع بين متعة التسوق الفاخر، والفنادق الفخمة، والهندسة المعمارية العالمية، فيما برزت أيضا كونها وجهة رئيسية لعشاق المغامرة في الهواء الطلق والباحثين عن الإثارة.

وأبرز التقرير أشهر مراكز التسوق في دبي، موضحاً أن مول دبي يعد أكبر مركز تجاري في العالم، محتضناً قرابة 1200 محل تجاري، ومساحة طابقية للبيع بالتجزئة تزيد عن نصف مليون متر مربع، ويضم أيضاً أكثر علامات التصميم التجارية الفاخرة مثل، غوتشي، وديور، وبرادا، وبربري وغيرها.

وكذلك سوق مدينة الجميرا ومركز برجمان، وابن بطوطة مول، وسوق بر دبي. وأضاف التقرير أن دبي تزخر بمجموعة من المتنزهات المتطورة بما في ذلك متنزه داخلي ضرب رقماً قياسياً عالمياً.

علاوة على ذلك، هناك فندق فخم يتسنى للمرء فيه الاستمتاع بالغابات المطيرة الاستوائية، خلال إقامته داخل المنتجع الصحراوي.

وفي إطار الإثارة والمغامرة، هناك القفز بالمظلات فإذا شعرت بالحاجة إلى إطلاق نفسك من طائرة فوق جزيرة نخلة جميرا والقفز نحو الأرض ارتفاع 12،000 قدم، فعليك بـ«سكي دبي» الذي يعتبر من أكثر مناطق القفز ازدحاماً في العالم بمناظر خلابة لناطحات سحاب دبي، وخط ساحل الخليج والصحراء في البعد.