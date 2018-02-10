استقرار التضخم في النرويج

استقرت معدلات التضخم في النرويج خلال شهر يناير الماضي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء في النرويج ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة سنوية تبلغ 1.6 % الشهر الماضي، وهي نفس النسبة التي تحققت في ديسمبر ويتطابق هذا المعدل مع توقعات خبراء الاقتصاد. وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك الشهر الماضي 0.1 % بالمخالفة لتوقعات الخبراء التي كانت تتوقع ارتفاعها 0.1 %.

وفي الوقت ذاته، تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 1.1 % مقابل 1.4 % في ديسمبر، وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 1.5 %. وارتفعت أسعار المنتجين في يناير إلى 10.3 % في أعلى نسبة منذ 9 أشهر مقابل 7.3% في ديسمبر.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنتجين 3.1% بعد ارتفاعها 2.9 % في ديسمبر بسبب الزيادة في النفط.