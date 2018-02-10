«فيسبوك» تختبر «التصويت السلبي»

تختبر شركة فيسبوك إضافة زر جديد يسمى «تصويت سلبي» من شأنه السماح للمستخدمين بإخفاء التعليقات وتقديم تقييم عنها.

ونفت شبكة التواصل الاجتماعي أن الميزة الجديدة هي زر «غير معجب» الذي طالب العديد من مستخدمي «فيسبوك» بإضافته.

ويجري حالياً اختبار الزر الذي يحمل اسم «downvote» من قبل عدد قليل من المستخدمين في الولايات المتحدة، كما أعلنت الشركة عن عدد من التدابير الأخرى الهادفة إلى تحسين مجتمع «فيسبوك».

وأوضحت الشركة في بيان أنها تستكشف ميزة تستطيع تقديم ردود فعل حول التعليقات على المنشورات العامة، وعندما يتم النقر على هذا الزر يتم إخفاء التعليق المحدد، ويمكن أن يقرر المستخدمون بعد ذلك ما إذا كانوا سيبلغون عن التعليق على المنشور بأنه مسيء أو مضلل أو خارج موضوع النقاش.