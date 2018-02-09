طيران الإمارات تطلق فناجين قهوة عربية

أطلق المتجر الرسمي لطيران الإمارات مجموعة فناجين قهوة، بالتعاون مع دار صلصال للتصميم.

وتتألف المجموعة من 6 فناجين من الصلصال كتب عليها كلمة «الإمارات» بالخط الديواني القديم وتحيط الحروف العربية رسومات بالريشة، تجسد رموزاً جميلة ذات طابع حديث، وقد رُسمت باللونين الأحمر والأسود اللذين يعكسان ألوان العلامة التجارية للناقلة.

وقال ديفيد ستاف، مدير منتجات طيران الإمارات الرسمية: «يؤكد تعاوننا مع صلصال التزامنا بدعم دور التصميم والمجتمع الإبداعي المحلي لتوفير منتجات مبتكرة باستمرار، وبخاصة تلك المتعلقة بالسفر والتي تجمع بين المهارات الحرفية العربية التقليدية والأسلوب المعاصر».

وقالت سمر حبايب، مؤسس دار صلصال للتصميم: «يسرّ صلصال التعاون مع علامة تجارية عالمية كطيران اللإمارات. وتجمع فناجين القهوة العربية المصممة خصيصاً لطيران الإمارات بين التصميم الحديث وفن الضيافة العربية القديم. وتقدر العلامتان التجاريتان التراث والتقاليد، وفي الوقت نفسه تسعيان جاهدتين إلى الابتكار، لتجسد هذه الشراكة المميزة فكرين مماثلين».

وتعتبر القهوة تعبيراً عن كرم الضيافة العربية الأصيلة في أنحاء المنطقة، وتعد جزءاً من الثقافة المحلية، حيث تقدم في معظم المناسبات، وقد خصصت لها الكثير من الأعمال البدوية الشعرية والموسيقية، والتي غالباً ما تكون حول تقديم القهوة للزوار للترحيب بهم.