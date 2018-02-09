طلب غير مسبوق على المياه المحلاة في الإمارات

يتزايد الطلب غير المسبوق على المياه المحلاة الصالحة للاستهلاك الآدمي في إمارات الدولة كافة، ويشهد استهلاك المياه في الدولة قفزة كبيرة بشكل يفوق المعدلات العالمية، لتحل الإمارات ضمن أعلى دول العالم استهلاكا المياه، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئات الكهرباء والمياه في الدولة لزيادة الإنتاج.

وتسعى الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي إلى إنشاء محطات عملاقة لتحلية المياه بتقنيات جديدة متطورة تضاعف الطاقة الإنتاجية وتوفر الطاقة كما تلبي احتياجات الزيادة السكانية والنمو العمراني والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه الدولة.