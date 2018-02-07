«والت ديزني» تستعين بأنظمة «باناسونيك» لسرد قصصها الأسطورية

كشفت شركة «والت ديزني باركس آند ريزورتس» للمتنزهات الترفيهية خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 في الولايات المتحدة عن اختيار أنظمة العرض والإسقاط الضوئي من «باناسونيك» لتكون الحلول الضوئية الرسمية في كل من وجهة «والت ديزني وورلد ريزوت» في بحيرة بوينا فيستا بولاية فيلادلفيا ووجهة «ديزني لاند ريزورت» في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا.

وكجزء من اتفاق طويل الأجل بين «ديزني» و«باناسونيك» سيتاح لهذه الوجهات الترفيهية الجديدة الوصول أحدث أجهزة العرض والإسقاط الضوئي المتطورة من «باناسونيك» التي تضم عدسات متطورة وتكنولوجيا رائدة لمعالجة الصور.

وباعتبارها شركة رائدة في سرد القصص والحكايات الأسطورية الملهمة، تسعى «ديزني» لتطوير وجهات جذب وترفيه مبتكرة ومعالم مستوحاة من القصص الرائعة التي تصطحب الضيوف إلى عوالم تعبق بالقصص المفضلة لهم حيث أثمر هذا التعاون عن الجمع بين الإبداع اللامحدود لوجهات «ديزني» مع أحدث تقنيات الإسقاط الضوئي لشركة «باناسونيك»، الأمر الذي سيزود ضيوف وجهتي «والت ديزني وورلد ريزوت» و«ديزني لاند ريزورت» بتجارب ترفيهية أكثر روعة وتشويقاً.

وقال ياسوجي إينوكيدو، رئيس «إيه في سي نتوركس» لدى «باناسونيك»: يسعدنا التعاون مع «والت ديزني باركس آند ريزورتس» للمتنزهات الترفيهية من أجل استكشاف طرق جديدة لاستخدام أجهزة العرض والإسقاط الضوئي عالية الأداء، بما يدعم رؤية «ديزني» التي أسرت قلوب الملايين من الضيوف ممن زاروا مختلف وجهاتها لقضاء أمتع الأوقات والعطلات.

ولطالما حازت علامة «باناسونيك» على ثقة الأجيال المتعاقبة ونعتمد اليوم على رؤية واضحة إزاء التقنيات الجديدة التي تدعم الابتكار والإبداع في متنزهات «ديزني» الترفيهية بالولايات المتحدة.

وقال كارلوس كاسترو، نائب رئيس تحالف شركات ديزني: تقدّم «ديزني» لزوارها مجموعة من التجارب الفريدة والملهمة التي تتيح لهم الاستمتاع بلحظات ومغامرات لا تنسى في وجهاتها المختلفة. ونحن متحمسون جداً لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع «باناسونيك» ومواصلة استكشاف مزيد من الأفكار المبتكرة لتحقيق أهدافنا.