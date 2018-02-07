تباطؤ الطلب العالمي على الذهب في 2017

المصدر:
  • لندن - رويترز
التاريخ:
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ذكر مجلس الذهب العالمي أمس أن موجة صعود متأخرة لمشتريات الذهب الحاضرة لم تفلح في الحيلولة دون تراجع الطلب في 2017 إلى أقل مستوى منذ 2009 إذ كان تأثير تراجع استثمارات الصناديق أقوى من زيادة استهلاك الحلي. وأوضح أن الطلب على الذهب نزل 7 % في 2017 إلى 4071.7 طناً، وهو أقل مستوى في 8 أعوام.

وأوضح المجلس أن الطلب لغرض الاستثمار نزل نحو الربع بسبب تراجع التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وفي حين ارتفعت أسعار الذهب العام الماضي بفضل ضعف الدولار فإن ارتفاع أسعار الفائدة وصعود بورصات الأسهم حد من جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمار.

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