تباطؤ الطلب العالمي على الذهب في 2017

ذكر مجلس الذهب العالمي أمس أن موجة صعود متأخرة لمشتريات الذهب الحاضرة لم تفلح في الحيلولة دون تراجع الطلب في 2017 إلى أقل مستوى منذ 2009 إذ كان تأثير تراجع استثمارات الصناديق أقوى من زيادة استهلاك الحلي. وأوضح أن الطلب على الذهب نزل 7 % في 2017 إلى 4071.7 طناً، وهو أقل مستوى في 8 أعوام.

وأوضح المجلس أن الطلب لغرض الاستثمار نزل نحو الربع بسبب تراجع التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وفي حين ارتفعت أسعار الذهب العام الماضي بفضل ضعف الدولار فإن ارتفاع أسعار الفائدة وصعود بورصات الأسهم حد من جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمار.