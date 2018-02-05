أثاث ذكي يحوّل غرفة المعيشة إلى مكتب عمل

تخيل لو كنت تعيش في شقة سكنية ضيقة في مدينة كبيرة، وأن يكون بإمكانك استدعاء الفراش أو الدولاب أو المكتب أمامك، من خلال تطبيق إلكتروني على هاتفك المحمول أو من خلال خاصية الأوامر الصوتية، أو أن يكون بمقدورك أن تعيد كل الأثاث إلى مكانه بضغطة واحدة على مفتاح في الحائط.

وتهدف شركة «أوري» التابعة لمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى تحقيق هذا الحلم. وتقوم هذه الشركة الناشئة في مدينة بوسطن الأميركية بتصنيع قطع أثاث آلية ذكية، يمكنها أن تتحول من غرفة نوم إلى غرفة معيشة أو مساحة عمل أو دولاب تخزين، وأن ترتد مرة أخرى إلى داخل الحائط في المنزل من أجل إتاحة مساحة أكبر داخل الشقق السكنية الضيقة.

وتعتمد هذه المنظومة على قطعة أثاث على شكل الحرف «إل» باللغة الانجليزية، يمكنها أن تتحرك على مسار داخل المنزل، بحيث يمكن نقلها إلى الأمام والخلف. وتتكون هذه الوحدة من دولاب ومكتب صغير ينطوي وأدراج عدة ودولاب كبير. ويوجد في أسفلها فراش يمكنه الارتداد للداخل. وعلى الجانب الآخر من الوحدة، يوجد سطح أفقي يمكن استخدامه كونه منضدة.

كما يوجد فراغ في الجانب الرأسي من الوحدة تصلح لوضع جهاز التلفزيون أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، ويحتوي الجزء المواجه للحائط من الوحدة على أرفف وأماكن لوضع الملابس وغيرها من الأغراض.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا عن هاسير لاريا مؤسس شركة «أوري» قوله: «نحن نستخدم علوم الروبوتات لزيادة حجم المساحات الصغيرة بواقع ضعفين أو ثلاثة»،

وأوضح: «إن شقة سكنية بمساحة إجمالية لا تزيد على 200 قدم مربعة هي مساحة صغيرة للمعيشة، ولكن وجود غرفة معيشة أو غرفة نوم بمساحة 200 قدم مربعة لا تبدو صغيرة». ويمكن التحكم في قطعة الأثاث الذكي بواسطة وحدة تحكم، يتم تثبيتها على الحائط أو من خلال تطبيق «أوري» الإلكتروني على الهاتف المحمول، أو عبر إحدى أنظمة المنزل الذكي مثل نظام «إيكو» من شركة أمازون.