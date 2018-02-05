«أمازون» تبتكر سواراً لتعقب الموظفين

حصلت «أمازون» على براءة اختراع جديدة لجهاز تعقب للموظفين، ولا يتطلب التعقب أكثر من طوق يرتديه الشخص في معصمه، وفق ما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

وحظي تصميمان في هذا الصدد ببراءة اختراع لشركة «أمازون» مؤخراً.

ولم تصرّح «أمازون» في ما إن كان هذان التصميمان قيد التطوير أو التصنيع، وقد أعلن عن نموذجي الاختراع، قبل يومين، إلا أن التصاميم قدمت للحصول على براءة الاختراع قبل عامين.

وفي المواصفات المرافقة للتصميمين، ذكرت الشركة أن الأجهزة ستستخدم لجمع البيانات حول المخازن وليس الموظفين، وقال متحدث باسم أمازون لـ «CNN Tech»: إن «التوقعات الناجمة عن هذه التصاميم غير صحيحة»، مضيفاً: «هذه الفكرة، إن طبقت مستقبلاً، ستحسن من طريقة عملنا مع الشركات المتعاونة معنا، مع تحرير أيدي الموظفين من حمل الماسحات أو مشاهدة شاشات الكمبيوتر».