غالاكسي إيه 8 وإيه 8 بلس بدون دفعات مسبقة من «دو»

أطلقت «دو» عرضاً مميزاً لعملائها بدولة الإمارات يتيح لهم الحصول على هاتفي غالاكسي +A8 وGalaxy A8 من سامسونغ بدون أي دفعات مسبقة حيث يمكن للعملاء الحصول على الهاتفين بأقساط شهرية تبدأ من 225 درهم لمدة 24 شهراً حيث سيستمتعون بالعديد من المزايا في الهاتفين مع باقة مميزة من خدمات الاتصال تشمل 6 غيغابايت من البيانات و300 دقيقة مرنة.

التزام

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة: نحن ملتزمون بتوفير المزيد من القيمة المضافة لحياة عملائنا من خلال تزويدهم بأحدث الابتكارات والمنتجات التكنولوجية. ويسعدنا أن نقدم لعملائنا أحدث هواتف سامسونغ بمزاياها الجديدة والمبتكرة ليتسنى لهم الاستمتاع بتجربة مميزة مع باقات الاتصال التي نقدمها.

وسيتمكن العملاء من خلال +A8 وGalaxy A8من سامسونغ من التقاط ومشاركة أجمل الصور وأكثرها وضوحاً بفضل خصائص الكاميرا المعززة. ومع ميزة التركيز الحي أو المباشر، يمكن للمستخدمين تعديل خلفية الصورة والتقاط أفضل صور السيلفي. ويأتي الهاتفان مع أكبر شاشة عرض لامتناهية في سلسلة Galaxy A مع نسبة عرض غامرة 18.5:9، ما يوفر تجربة مشاهدة سينمائية مميزة عند تشغيل الفيديوهات أو ممارسة الألعاب.