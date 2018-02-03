«أبل» تتجاوز تراجع مبيعات «آي فون» وتحلّق بالأرباح الفصلية

سجلت شركة «أبل» أرباحاً قياسية في الربع المالي المنتهي في 31 ديسمبر برغم تراجع مبيعات هاتفها الشهير «آي فون».

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية العملاقة، إنه يسرنا الإبلاغ عن تحقيق أكبر ربع مالي في تاريخ «أبل».

وارتفع صافي الأرباح 12% على أساس سنوي إلى 20 مليار دولار، لتحطم الشركة بذلك الرقم القياسي الذي تحقق في الفترة نفسها في عام 2015 بـنحو 18.4 مليار دولار.

ومع ذلك، تراجعت مبيعات «آي فون» بمقدار مليون جهاز إلى 77.3 مليون جهاز.

وأرجع بعض المحللين السبب في ذلك إلى طرح جهاز «آي فون 10» في نوفمبر بدلاً من شهر سبتمبر.

وارتفع سعر «آيفون» لهذا العام، حيث بلغ متوسط سعر الجهاز نحو 796 دولاراً، مقابل 695 دولاراً قبل عام.

وسمح هذا السعر لـ«أبل» بزيادة إيراداتها برغم تراجع مبيعات «آيفون» 13% إلى 88.3 مليار دولار.