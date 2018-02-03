«إيرباص» الذكية بلا طيار تحلّق للمرة الأولى

خطت «إيرباص» خطوة كبيرة إلى الأمام بتجربة الطائرة الذاتية القيادة، القادرة على الإقلاع والهبوط عمودياً، من خلال تحليق نموذج طائرة «فاهانا» الذاتية القيادة بنجاح للمرة الأولى.

وحلّقت الطائرة الكهربائية الذاتية القيادة إلى ارتفاع 5 أمتار قبل أن تهبط بأمان. وقد أنجز الاختبار في «بندليتون يو إس رينج» في بندليتون في ولاية أوريغون، حيث أنجزت الطائرة رحلتها الأولى التي كانت ذاتية القيادة كلياً مدة 53 ثانية، وأكملت رحلة ثانية في اليوم التالي.

وقال زاك لوفيرينغ، المدير التنفيذي للمشروع من فاهانا: «نحتفل اليوم بإنجاز كبير، إذ أخذت «فاهانا» المخطط التصوري من الورق، وبنَت طائرة واسعة النطاق، ذاتية القيادة، أكملت بنجاح أول رحلة لها».