سوق دبي الحرة تحتفي بالعام الصيني الجديد

احتفت سوق دبي الحرة بالعام الصيني الجديد بإطلاق احتفالية اكتسبت طابعاً صينياً مميزاً في المبنى رقم 3، الصالتين B وC (برج المراقبة) بمطار دبي الدولي بحضور عدد من مسؤولي وموظفي السوق.

وفي مقدمتهم كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وضيوف مدعوون من القنصلية الصينية في دبي، وعلى رأسهم القنصل الصيني العام السيدة لينغبينغ لي، ونائب القنصل العام السيدة لي تان، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الصينية.

واستهلت السوق احتفالها بالعام الصيني الجديد بعرض رقصة التنين التراثية ترحيباً بضيوف الصالة B قبل أن يتجه مسؤولو السوق والضيوف إلى الصالة C «برج المراقبة» لقص الشريط الحريري إيذاناً ببدأ الفعالية الاحتفالية، كما أقيمت فعالية الخط الصيني التقليدي وتحضير الشاي على الطريقة الصينية، بينما رحبت إحدى موظفات سوق دبي الحرة من الجنسية الصينية بالحضور من خلال عزفها الرائع عل آلة الكمان الموسيقية.

وقال كولم ماكلوكلين: «يسعدنا أن ينضم إلينا قنصل الصين العام السيدة لينغبينغ لي، ونائب القنصل العام السيد زينشان وانغ، ونائب القنصل العام السيدة لي تان، وعدد من مسؤولي القنصلية الصينية ووسائل الإعلام، لبدء احتفالاتنا بالسنة الصينية ويعد هذا الحدث من أهم المهرجانات في التقويم الصيني الذي يُحتفى به في الصين وحول العالم».

وفي إطار الفعاليات الترويجية تقدم سوق دبي الحرة في الأسابيع المقبلة عرضاً ترويجياً بالتعاون مع يونيون باي العالمية، لإتاحة الفرصة لزبائن السوق للفوز بهاتف محمول من نوع هواوي ميت 10 أو قسائم شراء مجانية تتراوح قيمتها بين 30 -188 درهماً، وذلك طوال 32 يوماً، تبدأ من 30 يناير حتى 2 مارس.