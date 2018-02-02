بداية مبشرة للأسهم في 2018

المصدر:
  • إعداد ـ رامي سميح- غرافيك: محمد أبو عبيدة
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حققت أسواق الأسهم المحلية أداءً قوياً خلال تداولات يناير الماضي وربح رأسمالها السوقي أكثر من 27 مليار درهم مع تحسن شهية المستثمرين وتفاؤلهم بالنتائج والتوزيعات السنوية، مما يبشر بأداء قوي خلال العام 2018.

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