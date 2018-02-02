بداية مبشرة للأسهم في 2018

حققت أسواق الأسهم المحلية أداءً قوياً خلال تداولات يناير الماضي وربح رأسمالها السوقي أكثر من 27 مليار درهم مع تحسن شهية المستثمرين وتفاؤلهم بالنتائج والتوزيعات السنوية، مما يبشر بأداء قوي خلال العام 2018.
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الإمارات تتصدر المنطقة في المؤشّرات والتوقّعات
ذكر تقرير حديث عن مؤسسة «برايس واتر كوبرز» الاستشارية أن الامارات تتصدر المنطقة الخليجية والعربية من حيث المؤشرات والتوقعات.
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الذكاء الاصطناعي يفّك شفرة مخطوطة عمرها 600 عام
تمكّن فريق من علماء الكمبيوتر الكنديين مؤخراً من فّك شفرة اللغة الغامضة التي كتبت بها «مخطوطة فوينيتش» التي يطلق عليها «المخطوطة الأكثر غموضاً في العالم»
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11 مصرفاً إماراتياً ضمن أفضل 500 في العالم
ضمت قائمة براند فاينانس العالمية لأفضل 500 بنك في العالم للعام الجاري 11 بنكاً من دولة الإمارات.
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تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي
شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حفل جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء أمس الأول في مركز إكسبو بالشارقة.
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سوق دبي الحرة تحتفي بالعام الصيني الجديد
احتفت سوق دبي الحرة بالعام الصيني الجديد بإطلاق احتفالية اكتسبت طابعاً صينياً مميزاً في المبنى رقم 3، الصالتين B وC (برج المراقبة) بمطار دبي الدولي بحضور عدد من مسؤولي وموظفي السوق.
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«فوز» تجدد الشراكة مع «إس آند بي جلوبال بلاتس»
أكد سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ونائب رئيس مجلس إدارة منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز»
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هل يمكن التغاضي بإيصالات المدفوعات عن الفواتير الضريبية؟
تلقى « الاقتصادي» هذا التساؤل من أحد القراء... هل يمكن التغاضي بإيصالات المدفوعات عن الفواتير الضريبية؟ أفادت
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دائرة المالية المركزية بالشارقة تكرم الفائزين بجائزة الموظف المتميز 2017
كرمت دائرة المالية المركزية في الشارقة كوكبة من موظفيها المتميزين بفئاتهم المختلفة، خلال حفل «جائزة الموظف المتميّز لعام 2017»،
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تكليف «شعاع كابيتال» بمهام توفير السيولة لـ«ديبا»
أعلنت شركة «شعاع كابيتال» أنه تم تكليف شركتها التابعة «شعاع كابيتال إنترناشونال» بمهام توفير السيولة لصالح شركة «ديبا المحدودة» (ديبا)، المتخصصة في مجال التصميم والتجهيزات الداخلية.
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80 طلب توظيف في «إعمار للضيافة» خلال اليوم المفتوح بـ«دبي للسياحة»
تلقّت كلّية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أكثر من 80 طلباً للتوظيف خلال اليوم المفتوح الذي نظّمته الأسبوع الماضي
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تراجع الأسهم خلال أسبوع رغم النتائج القوية والتوزيعات
هبطت أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع، مع تعرض بعض الأسهم القيادية لضغوط بيع غير مبررة، أثرت في أدائها، رغم توالي إعلانات الشركات والبنوك عن أرباح قوية وتوزيعات سخية.
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«دعوة للتغيير» تتواصل في سيتي سنتر الشارقة وعجمان والفجيرة
تتواصل مبادرة «دعوة للتغيير مع العام الجديد» في سيتي سنتر الشارقة وعجمان والفجيرة، التي توفر للمتسوقين فرصاً لتحقيق أحلامهم للعام 2018.