إعلانات المحمول تنعش إيرادات «فيسبوك» الفصلية

قفزت إيرادات «فيسبوك» 47% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2017 بدعم من أنشطة إعلانات المحمول.

وطمأنت الشركة العالمية المستثمرين أول من أمس بأن نشاطها للإعلانات الرقمية سيظل يحقق ربحية عالية على الرغم من انخفاض معدل استخدام شبكة التواصل الاجتماعي وتعديلات على خدمتها الشهيرة للبث الإخباري.

وذكرت الشركة أن إجمالي إيراداتها الفصلية قفز 47% على أساس سنوي إلى 12.97 مليار دولار، وذكر مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر عبر الهاتف أنهم يرون مزيداً من الفرص لجني أموال حتى وإن تقلص الوقت الذي يقضيه المستخدمون على «فيسبوك».

وارتفع عدد مستخدمي «فيسبوك» النشطين يومياً 14% إلى 1.40 مليار مقارنة بمستواه قبل عام لكنه جاء دون توقعات المحللين البالغة 1.41 مليار في الربع الأخير من العام وفقاً لبيانات مالية وشركة فاكتست للتحليلات.