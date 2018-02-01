سكان الإمارات يعتمدون عادات ثابتة في السفر

كشفت دراسة أجريت حديثاً أن سكان دولة الإمارات هم الأكثر ميلاً لاتباع عادات ثابتة عند السفر. وأقرّ 56% من سكان الدولة باتباع العادات ذاتها لضمان الاستمتاع بسير رحلاتهم الجوية وعطلاتهم حسب ما هو مخطط. ويتبع المسافرون جواً البرنامج الروتيني نفسه، من حيث موعد الوصول إلى المطار وتناول وجبات الطعام والمشروبات خلال العطلات، وصولاً إلى استخدام الحمامات قبل الصعود على متن الطائرة.

كما بيّنت الدراسة أن 76% من سكان الإمارات يعتبرون أنفسهم مسافرين منظمين، بينما أقر 21% بأنهم- ورغم وصولهم في الوقت المحدد مصطحبين أمتعتهم واحتياجاتهم- يشعرون بالافتقار إلى ما يكفي من التنظيم والتخطيط.

وقالت كارولينا مارتينولي، مديرة العلامة التجارية وتجربة العملاء لدى الخطوط البريطانية: تفرض تجربة السفر على الأفراد بطبيعة الحال التخلي عن جزء من دورهم في التحكم بمسار أمور رحلتهم؛ وندرك جيداً أهمية اتباع برنامج يعتادونه في مساعدتهم على إدارة شؤون الرحلة بشكل مثالي؛ خصوصاً عند وجود شخص محدد مسؤول عن جوازات السفر، أو عند الوصول إلى المطار مبكراً.

وجبات الطعام

وفي ما يتعلق بتناول وجبات الطعام والمشروبات، يتميز كل مسافر بعادات وإجراءات خاصة؛ حيث يعتقد 58% من سكان الإمارات أن السفر يمثل فرصة مثالية للاستمتاع بتجربة طعام فاخرة من المأكولات والمشروبات. وفي الوقت الذي يهم 42% منهم لتناول وجبات الطعام والوجبات الخفيفة والمشروبات بمجرد تقديمها على متن الطائرة وينهون كل شيء مع عودة مضيف الطائرة لجمع الأطباق الفارغة، يفضل نصف هذا العدد الاحتفاظ بقسم من الوجبة وتناوله في وقت لاحق أثناء الرحلة.

ويميل أكثر من 50% من المسافرين إلى تناول الحلويات أثناء الرحلة الجوية، فيما يتناول 53% من الأشخاص المشمولين بالدراسة كميات أكبر من المكسرات على متن الطائرة مقارنة بما يتناولونه خارج إطار الرحلات الجوية.

وتشتمل الأطعمة التي يفضّل الأشخاص تناولها أثناء الرحلات الجوية على الشوكولاته والمشروبات الغازية والجبن وقطع البسكويت.