نموذج للسيارة الطائرة ينبض بالحياة

تكشفPAL-V ليبرتي النقاب عن أول نموذج في العالم لإنتاج السيارات الطائرة في معرض جنيف للسيارات في مارس المقبل، حيث تعد PAL-V ليبرتي إنجازاً تاريخياً ضخماً في مجال تطور السيارات الطائرة.

وقال روبرت دينجيمانز، الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V «إن النموذج الأول للإنتاج هو لحظة الحقيقية. النموذج الأول للإنتاج هو المرحلة الأخيرة في عملية البحث والتطوير قبل بدء الفعلي للإنتاج الكامل والتسليم إلى عملائنا. وسيتم منح وإصدار جميع الشهادات والتراخيص المطلوبة للتسويق العالمي على أساس هذا النموذج الأول للإنتاج، إنها النقطة المحورية التي تميز بين الرواد الأوائل والحقيقين وبين مجرد حالمين».

ولا تضمن الشهادات والتراخيص فقط سلامة السيارة الطائرة، ولكن أيضاً هي الموافقات المطلوبة على أن تكون السيارة مرخصة للسير على الطرق ومرخصة ومعتمدة أيضاً للطيران في الأجواء.

وقال دينجيمانز: «عندما يتم منح جميع الشهادة والتراخيص النهائية في 2019 فسوف نقوم بتسليم مفاتيح PAL-V ليبرتي إلى أول عملائنا».

وعقب معرض جنيف للسيارات سوف تقوم PAL-V ليبرتي في استكمال جميع الخطوات والمراحل النهائية من عملية اعتماد الشهادات والتراخيص، بما في ذلك اجتياز جميع العروض والاختبارات العملية والامتثال والتقيد والتوافق مع كل اللوائح المطلوبة.