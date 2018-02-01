كيف تشتري وتبيع عقاراً في دبي؟

في غمرة جذب سوق العقارات في دبي مزيداً من الاهتمام من العالم، ازدادت شهية الكثيرين لشراء منزل في المدينة.

وذكر تقرير نشره موقع «Sell Any Home» أن دبي تشهد معدل نمو هائلاً، مضيفاً أن شراء منزل سواء للاستثمار أو إعادة البيع، يمكن أن يعود بمنافع جمة، فمن وجهة نظر الاستثمارية تعتبر دبي مدينة آمنة.

وفي ظل وجود نسبة هائلة من المغتربين في سكان دبي، سيكون من السهولة بمكان تأجير العقار أما بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في العيش، فإن دبي تحفل بذخائر كبيرة من الفخامة.

ومن الأسئلة والبحث الأكثر شيوعاً هي «ما العمل إذا كنت ترغب في شراء منزل في دبي خاصة أولئك الذين يشترون عقاراً للمرة الأولى، أو أولئك المستجدين في سوق العقارات في دبي، وإجراءات البيع قد تبدو معقدة وصعبة.

لذلك، لكل من يتساءل ماذا أفعل إذا كنت أرغب في شراء منزل في دبي؟» هذا موجز عن العملية التي يجب على المرء اتباعها إذا كان يرغب بشراء منزل في دبي، التي تتضمن خطوات سهلة.

إثبات الهوية

من بين المتطلبات الأساسية لشراء عقار في دبي أن يكون عمر المشتري فوق 21 عاماً، وأن تكون وثائق إثبات الهوية ومستندات المشترين جاهزة لإجراء عملية سلسة وإذا كان المشتري من مواطني التعاون أو من المغتربين فلا بد أن يحمل جواز سفره ووثائق لإثبات الشخصية.

ويجب أولاً وقبل كل شيء أن يعثر المشتري على العقار التي يحظى باهتمامه ويناسب ميزانيته ومتطلباته في دبي وهناك العديد من المواقع العقارية الموثوقة التي تعرض الآلاف من المنازل والفيلات والشقق والقسائم للبيع، حيث يمكن للمشترين ببساطة البحث من خلال مواقع مختلفة ومعرفة الأفضل بالنسبة لهم.

وهناك طريقة أخرى للعثور على المنزل الذي يناسب متطلباتك، وهي توكيل وكيل عقاري بالمهمة، فهؤلاء الوكلاء على اتصال بالعديد من أصحاب المنازل الراغبين في بيع منازلهم.