«أكوا بود» أول منصة عائمة مستدامة لطلب الطعام في دبي

سيتم قريباً إطلاق «أكوا بود»، أول منصة عائمة ومستدامة في العالم لتوصيل وأخذ طلبات الطعام ترسو فوق سطح البحيرات في دبي.

وتشكل المنصة المبتكرة نموذجاً جديداً، يلبي أهداف التنمية المستدامة التي ترعاها الإمارات، ويسهم في ترسيخ دعائم رفعة الدولة على الصعيد العالمي وسيترك بصمته في ملامح المستقبل على وجه الأرض وسيتم افتتاح المنصة رسمياً غداً، ويتزامن موعد الإطلاق مع شهر الإمارات للابتكار.

وصممت منصة «أكوا بود» العائمة لتوفر لمرتادي البحر الطعام وسط مياه البحر، ويعكس مفهومها فكرة مقطورات الطعام، ويضمن تصميمها المبتكر حماية البيئة وتطبيق معايير التنمية الخضراء التي تراعي الاشتراطات البيئية وتعتمد الاستدامة.

وأبصرت فكرة المنصة الحاصلة على براءة اختراع نورها على يدي الشاب المهندس أحمد يوسف (27 عاماً)، مؤسس «أكواتيك آركيتيكتس ديزاين استوديو» - «AADS» وصاحب ابتكار «أكوا بود»، وحازت تصاميمه على جوائز عدة.