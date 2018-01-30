ازدهار السياحة في تايلاند يخرّب الشعاب المرجانية

صرح خبير متخصص في البيئة البحرية أمس بأن الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية في المقاصد السياحية الشهيرة في تايلاند وصلت إلى مستوى "حرج" بسبب ازدهار صناعة السياحة.

وقال ثون ثامرونجنا واسوات نائب عميد كلية المصايد بجامعة كاسيتسارت في بانكوك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن 77% من إجمالي 238.4 كيلومتراً مربعاً من الشعاب المرجانية في جميع المياه التايلاندية قد دُمرت.

وأوضح أن هذا الرقم يعني ارتفاعاً مقلقاً بـ30% عن معدلات ما قبل عقد من الزمن.

وتشكل عائدات السياحة أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند. وتسبب ارتفاع أعداد السائحين إلى 35 مليوناً في 2017 في تزايد المخاوف من الأضرار البيئية واستدامة صناعة السياحة. أ