معمل صيني لتنقية مياه البحار من النفط

المصدر:
  • بكين - رويترز
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أفادت وسائل إعلام صينية إن وزارة النقل تعتزم إنشاء معمل متخصص في معالجة بقع النفط في مياه البحار ليكون أول معمل من نوعه في البلاد.

وذكر تقرير نشرته صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية أن الصين تنفق حوالي 200 مليون يوان سنوياً على أبحاث المعالجة الطارئة للبقع النفطية، غير أن الخبرة التقنية لم تطبق على نطاق واسع بسبب عدم وجود معمل من هذا النوع.

وتخطط بكين لإنشاء المعمل في مدينة تيانجين الساحلية شمال البلاد، باستثمارات أولية تبلغ 440 مليون يوان (63 مليون دولار). ومن المقرر أن ينصب الاستثمار على المشروعات البحثية الخاصة بالحماية البيئية لمياه المحيطات والأمور المتعلقة بسلامة النقل البحري. وهناك دولتان فقط تمتلكان معامل قادرة على إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة لمعالجة تسربات النفط في المحيطات هما الولايات المتحدة وفرنسا.

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