حملة في «فيسبوك» بشأن إدارة البيانات

أطلق موقع فيسبوك حملة نصائح لمستخدميه الأوروبيين بشأن إدارتهم بياناتهم الشخصية وذلك قبل بضعة أسابيع على تطبيق القانون الأوروبي الجديد لحماية الخصوصية الفردية على الانترنت.

وينص التشريع العام حول حماية البيانات الشخصية والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 25 مايو على الحق الأساسي الذي يتمتع به كل شخص موجود في أوروبا بحماية خصوصيته وبياناته الشخصية.

ويدعو الموقع في إطار هذه الحملة كل مستخدميه في أوروبا إلى التحقق من خيارات حماية الخصوصية على صفحاتهم.

وفي هذه المناسبة، كشف الموقع الأميركي عن مبادئه السبعة حول الخصوصية بعد أن كانت سرية حتى الآن وتشمل "نحن شفافون وانتم تملكون المعلومات التي تضعونها على فيسبوك ويمكنكم إلغاؤها".