نسخة أحدث من «ويندوز 10» تعمل على مختلف الأجهزة

تعمل شركة مايكروسوفت سراً على بناء نسخة جديدة من نظامها التشغيلي لأجهزة الحواسيب ويندوز 10، وذلك بالاعتماد على المشروع الداخلي «Windows Core OS»، والمعروف اختصاراً باسم WCOS، وتحمل النسخة الجديدة في الوقت الحالي الاسم الرمزي بولاريس Polaris، وفق ما ذكره موقع «البوابة العربية للأخبار التقنية».

ويعزز مشروع WCOS من خطوات مايكروسوفت في ما يتعلق برؤية نظام ويندوز موحد، ويهدف إلى تحويل ويندوز 10 إلى منصة معيارية ويضع الأسس المستقبلية لنظام ويندوز القادر على العمل على مختلف الأجهزة، وذلك من خلال الاستغناء عن المكونات القديمة من أجل الوصول إلى نظام تشغيل أكثر حداثة.

وتأمل مايكروسوفت من خلال المشروع في أن تتمكن من نقل كل جهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز، ببطء ولكن بثبات، نحو النسخة الجديدة من النظام المخصصة لأجهزة الحاسب التقليدية مثل أجهزة سطح المكتب والحواسيب المحمولة والحواسيب الهجينة من فئة اثنان في واحد.

وتعمل نسخة بولاريس على توفير بيئة سطح مكتب جديدة بدلاً من بيئة سطح المكتب التقليدية التي اعتاد عليها مستخدمو الحواسيب الشخصية، إذ تعتبر واجهة سطر الأوامر Windows Shell بمثابة أحد المكونات القديمة التي تتجه الشركة إلى استبدالها ضمن بولاريس، جنبًا إلى جنب مع الاستغناء عن المكونات والتطبيقات القديمة مثل المفكرة Notepad أو الرسام Paint، ويعني ذلك أن الحواسيب العاملة بواسطة بولاريــــس لن تكون قادرة على تشغيل برامج Win32 بشكل ضمني.

وكما هو الحال مع جميع نسخ ويندوز 10 المبنية اعتمادًا على Windows Core OS، فإن بولاريس تتضمن ميزة CShell المصممة من قبل مايكروسوفت، التي تعني توفيرها واجهة مستخدم رسومية جديدة تماماً.

ويسمح التبديل إلى CShell بتوسيع نطاق ويندوز 10 إلى مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة الحاسب الهجينة من فئة اثنان في واحد مع إزالة المكونات والميزات القديمة والزائدة من أجل توفير نظام تشغيلي أكثر سرعة وأخف حجماً مع عمر بطارية وأداء ممتاز. وتتميز النسخة بالعديد من الفوائد وفي مقدمتها الأمن، إذ ينبغي أن تكون بولاريس من الناحية النظرية النسخة الأكثر أماناً من ويندوز لأجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة.

ويرجح أن يجري إطلاق نسخة ويندوز 10 بولاريس كبديل لنسخة Windows 10 S، مع إمكانية توفر الإصدار الأولي منها بحلول عام 2019.