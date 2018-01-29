وفاة مؤسس «إيكيا» عن 91 عاماً

أعلنت شركة «إيكيا» العالمية للأثاث أمس عن وفاة مؤسسها إينجفار كامبراد عن 91 عاماً. وفي بيان نشر على موقع تويتر ، قالت الشركة إن كامبراد «رحل في سلام» في منزله بإقليم سمالاند. وأضاف البيان أن «الأسرة وموظفي إيكيا على مستوى العالم سوف يفتقدون (كامبراد) بشدة ويتذكرونه بحرارة».

ولد كامبراد في سمالاند بالسويد عام 1926، وأسس إيكيا في السابعة عشرة من عمره، عندما سجل العلامة التجارية، التي يتكون اسمها من الحروف الأولى من اسمه و كذلك من كلمتي «إلمتاريد» (مزرعة الأسرة) و«أجوناريد» (أقرب قرية).

وفي عام 1958 ، افتتح كامبراد أول متاجر إيكيا. وتوسعت الشركة بشكل كبير على مر الأعوام حتى أصبح لديها أكثر من 300 متجر في العام المالي 2017، وتقترب إيكيا الآن من تحقيق عائدات سنوية حجمها 50 مليار يورو، وبعد أن ظل لأعوام كثيرة خارج وطنه، في الدنمارك ثم سويسرا، عاد إلى السويد منذ أعوام قليلة واستقر في مسقط رأسه سمالاند.