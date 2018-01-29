إكسبو 2020 دبي يدعم الابتكار العالمي

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يواصل إكسبو 2020 دبي جهوده لدعم الابتكار العالمي من خلال "إكسبو لايف" وهو برنامج ابتكار وشراكة لتمويل الحلول الإبداعية وتسريعها والترويج لها، تلك الحلول التي من شأنها تحسين حياة الناس والحفاظ على كوكب الأرض.

100 مليون دولار

التمويل الذي يقدمه إكسبو لايف لتسريع ودعم الحلول الإبداعية

برنامج منح الابتكار المؤثر

2000

طلبات الاشتراك التي استقبلها البرنامج من 136 دولة خلال الدورات الثلاث الأولى

45

مبتكراً عالمياً تم اختيارهم ليحصلوا على المنحة حتى الآن من 30 دولة

18

من المشاريع المختارة على موضوع الاستدامة

الدورة الثالثة

يجري حالياً النظر في طلبات اشتراك الدورة الثالثة من برنامج منح الابتكار المؤثر

برنامج الابتكار للجامعات

تحدي

يقدم البرنامج تحدياً لطلبة الجامعات في الإمارات لتطوير حلول لقضايا مختلفة في الإمارات والمنطقة

280

طلبات الاشتراك في المرحلة الأولى من أكثر من 1000 طالب

19

فريقاً من 11 جامعة تم اختيارهم للاستفادة من المنح التي تبلغ قيمتها 10,000 – 25,000 درهم