إكسبو 2020 دبي يدعم الابتكار العالمي

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يواصل إكسبو 2020 دبي جهوده لدعم الابتكار العالمي من خلال "إكسبو لايف" وهو برنامج ابتكار وشراكة لتمويل الحلول الإبداعية وتسريعها والترويج لها، تلك الحلول التي من شأنها تحسين حياة الناس والحفاظ على كوكب الأرض.
100 مليون دولار
التمويل الذي يقدمه إكسبو لايف لتسريع ودعم الحلول الإبداعية
برنامج منح الابتكار المؤثر
2000
طلبات الاشتراك التي استقبلها البرنامج من 136 دولة خلال الدورات الثلاث الأولى
45
مبتكراً عالمياً تم اختيارهم ليحصلوا على المنحة حتى الآن من 30 دولة
18
من المشاريع المختارة على موضوع الاستدامة
الدورة الثالثة
يجري حالياً النظر في طلبات اشتراك الدورة الثالثة من برنامج منح الابتكار المؤثر
برنامج الابتكار للجامعات
تحدي
يقدم البرنامج تحدياً لطلبة الجامعات في الإمارات لتطوير حلول لقضايا مختلفة في الإمارات والمنطقة
280
طلبات الاشتراك في المرحلة الأولى من أكثر من 1000 طالب
19
فريقاً من 11 جامعة تم اختيارهم للاستفادة من المنح التي تبلغ قيمتها 10,000 – 25,000 درهم