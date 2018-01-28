قطاع الترفيه في الإمارات يستهدف 45 مليون زائر سنوياً

تشير التوقعات إلى وصول قطاع الترفيه في الإمارات إلى 45 مليون زائر سنوياً بحلول 2021.

واجتمع المجلس الاستشاري لمشروع أكتفنتشر (Actventure)، الوجهة المتكاملة لنمط الحياة النشط الذي يجري تطويره في صن شاين كوست في أستراليا لمناقشة المواقع والشركاء المحتملين لإطلاق المشروع في الإمارات إذ يقوم أكتفنتشر المملوك من قبل مجموعة نجيبي للاستثمار التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، حالياً بأعمال حفر ضخمة ومن المتوقع أن يبدأ البناء في الربع الرابع من 2018.

وكان جوف تشوتر قد انضم للمجلس الاستشاري في العام المنصرم، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وايت ووتر ويست العملاقة في قطاع الترفيه، والتي تتولى مسؤولية كبرى المتنزهات المائية في الإمارات بما فيها حديقة وايلد وادي المائية وحديقة أكوافنتشر المائية في اتلانتس وكذلك حديقة ياس ووتروورلد.

وقال تشوتر إن "الإمارات هي الوجهة الرائدة في التسلية والترفيه في المنطقة وتتمتع بفرص كبيرة للنمو خلال الأعوام الثلاثة القادمة إذ نعتقد إمكانية تضاعف حجم السوق مع اكتمال المشاريع التي يجري العمل عليها حالياً وأنا أرى أنّ أكتفنتشر يمثل وجهة متميزة لنمط الحياة النشط سيتسبب بتدفقات كبيرة في أستراليا، في حين سيعمل إحضار المفهوم إلى الإمارات على الإضافة إلى هذا القطاع المتنوع في البلاد."

ومن الجدير بالذكر أن تشوتر متواجد حالياً في دولة الإمارات للمشاركة في منتدى دبي الشتوي للرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب السياحي "إيابا" الذي يستقطب مشغلي الحدائق من أنحاء العالم وسيشارك الحضور في ندوات حول التوجهات في قطاع التسلية.

وقال طلال يوسف نجيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نجيبي للاستثمار "من المتوقع أن تصبح دبي وجهة عالمية للتسلية والترفيه تنافس أورلاندو وسنغافورة وهونغ كونغ، ونحن نطمح لأن يكون لنا دور في مسيرة النمو هذه".