«إيكونومست»: دبي الأولى إقليمياً و13 عالمياً في الابتكار وريادة الأعمال

احتلت دبي المركز الأول إقليمياً و13 عالمياً في مؤشر الابتكار وريادة الأعمال الفرعي ضمن تقرير (ربط التجارة، ثقة قطاع الأعمال في البيئة الرقمية) الصادر عن وحدة "إيكونومست انتلجانس" التابعة لمؤسسة إيكونومست بالتعاون مع «تيلسترا» حيث تفوقت الإمارة على مدن عالمية مثل مدريد وبانكوك ومرسيليا وشيكاغو وملبورن وسيدني وباريس وطوكيو.

كما جاءت دبي في المركز 19 في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفرعي متفوقة على بروكسل وكوبنهاغن وسيدني وبانكوك وبرلين وفرانكفورت في المؤشر العام الذي ضم 45 مدينة واحتلت الإمارة فيه المركز 23 متفوقة على مدن مث ل ميلانو وبروكسيل وأمستردام ومرسيليا وروما وفرانكفورت وهونغ كونغ.

وحلت دبي في المركز 25 في مؤشر البيئة المالية، والمركز 29 في مؤشر الأشخاص والمهارات الفرعي فيما جاءت في المركز 18 ضمن مؤشر تطوير تقنيات جديدة الفرعي متفوقة على باريس وسيدني وأمستردام وكوبنهاغن وأوسلو وبرلين وهونغ كونغ.وكانت دبي من بين أفضل 15 مدينة في العالم انتقل إليها أكثر من 1000 شخص من أصحاب الثروات العالية إليها في 2017 وفقاً لأحدث تقرير من «نيو وورلد ويلث».