«بومباردييه» تنتصر قضائياً على منافستها «بوينغ»

حققت «بومباردييه» انتصاراً قضائياً على منافستها الأميركية بوينغ وإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أن قررت هيئة مستقلة في الولايات المتحدة تجميد رسوم جمركية ضخمة على استيراد طائرات تنتجها المجموعة الكندية للصناعات الجوية.
ورأى أعضاء اللجنة الأميركية للتجارة الدولية بالإجماع أن الصناعات الأميركية للطيران وخصوصاً مجموعة «بوينغ» لم تتأثر ببرنامج «بومباردييه».
وكانت وزارة التجارة الأميركية اعتبرت في ديسمبر أن الطائرات الكندية الصنع ذات الحجم المتوسط «سي-سيريز» «100-150 مقعداً» تحظى بدعم من الحكومة الكندية وتباع بسعر أدنى من سعر الكلفة.
وفي مسعى لحماية الشركات والعمال الأميركيين الذين يعانون على حد قولها من المنافسة غير العادلة، فرضت إدارة ترامب رسوماً 212,29% لتعويض الدعم الحكومي الكندي وضريبة لمكافحة الإغراق بنسبة 79,82%.