«إيرباص» تستعرض الطائرة عريضة البدن الأكثر تطوراً

بدأت الطائرة إيرباص A350-1000، الطراز الأحدث ضمن طائرات إيرباص عريضة البدن، جولة ترويجية ستستمر مدة ثلاثة أسابيع في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

وتأتي هذه الجولة في أعقاب اختتام الطائرة لسلسلة اختبارات ناجحة استمرت أقل من عام والتي انتهت بحصول الطائرة على شهادة تصنيف من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، مثبتة بذلك تصميمها المميز وأداءها الفعال وجاهزيتها لدخول الخدمة.

وستزور الطائرة الاختبارية A350-1000 التي تحمل الرقم (MSN 065) خلال جولتها 12 وجهة حول العالم للتعريف بالمزايا الحصرية لهذه الطائرة، وستحلق الطائرة خلال هذه الجولة لمسافة تزيد على 30,000 ميل بحري (نحو 55,500 كيلومتر). كما ستتوقف الطائرة عدة أيام في سنغافورة حيث سيتم عرضها خلال معرض سنغافورة الجوي من 6 إلى 8 فبراير المقبل.

وتعد الطائرة التي تحمل الرقم (MSN 065) واحدة من ثلاث طائرات اختبارية من نفس الطراز ومجهزة بمقصورة كاملة تشمل 40 مقعداً على درجة رجال الأعمال و36 مقعداً على الدرجة السياحية الممتازة بالإضافة إلى 219 مقعداً مريحاً على الدرجة الاقتصادية. وستشغل طواقم إيرباص جميع رحلات الطيران خلال هذه الجولة.

والطائرة A350-1000 هي أحدث طراز من عائلة طائرات إيرباص عريضة البدن وتتميز بالتشابه التشغيلي بنسبة 95% مع طائرة A350-900 من حيث قطع الغيار والتصنيف، بالإضافة إلى هيكل طائرة أكبر مما يسمح لها باستيعاب 40 راكباً إضافياً (في تصنيف من 3 درجات سفر).

وسجلت طائرة A350-1000 ما مجموعه 169 طلباً من 11 عميلاً من 5 قارات حول العالم.