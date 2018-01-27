لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
نشرت مؤسسة «إس أند بي غلوبال» لمعلومات السوق مؤخراً دراسة لأكبر 100 بنك في العالم من حيث الأصول. وكشفت الدراسة أن 40 من تلك البنوك تتواجد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإجمالي أصول تبلغ 30,6 تريليون دولار، فيما احتل 39 بنكاً في آسيا- معظمها في الصين - المرتبة الأولى بأصول بلغت 36,5 تريليون دولار.
39 بنكاً
في آسيا- المحيط الهادئ بأصول 36,5 تريليون دولار
40 بنكاً
في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأصول 30,6 تريليون دولار
17 بنكاً
في أميركا الشمالية بأصول 14.4 تريليون دولار
4 بنوك
في أميركا الجنوبية بأصول 1.6 تريليون دولار
أكبر 5 بنوك في العالم 2018 حسب الأصول (مليار دولار)
1
البنك الصناعي والتجاري الصيني
3,473
2
بنك التعمير الصيني
3,017
3
البنك الزراعي الصيني
2,816
4
مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية الياباني
2,723
5
بنك الصين الشعبي
2,612
25 %
حصة الصين من أصول أكبر 100 بنك في العالم
33 %
من أكبر 100 بنك في العالم متواجدة في آسيا
المصدر: «إس أند بي غلوبال»