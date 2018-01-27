زيادة طفيفة في تزييف أوراق اليورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس حدوث ارتفاع طفيف في كمية أوراق اليورو المزيفة في العام الماضي.

ووصلت قيمة العملات الورقية المزيفة التي سحبتها الشرطة وقطاع التجارة والمصارف في العام الماضي من التداول في جميع أنحاء العالم، إلى نحو 694 ألف يورو بارتفاع بنسبة 1.5% مقارنة بالعام 2016.

وأوضح البنك أن جرائم التزوير تتسبب في خسائر بقيمة نحو 36 مليون يورو، وكانت هذه القيمة وصلت إلى 40 مليون يورو في 2016، وشهد ذلك العام خسائر كبيرة ولا سيما بسبب تزوير العملة الورقية فئة 500 يورو.

وحسب ما أعلنه البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، فقد بلغ حجم العملات الورقية المزيفة التي ضبطتها السلطات في ألمانيا العام الماضي، نحو 72 ألفاً و900 يورو بانخفاض بنسبة 11.3% مقارنة بعام 2016.

ورصد بوندسبنك إقبالاً خاصاً من مجرمي التزييف على تزوير العملة الورقية فئة الـ50 يورو.

وكان المركزي الأوروبي طرح للتداول مطلع أبريل الماضي، نسخة معالجة من العملة الورقية فئة الـ50 بعد تزويدها بعلامات تأمين معدلة.

وكانت أغلب حالات التزوير في 2017، تركزت على الإصدار القديم من هذه العملة.

وقدر بوندسبنك الخسائر الناجمة عن تزوير العملة في العام الماضي بنحو 4.1 ملايين يورو، بتراجع بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2016، وكانت أعلى خسائر ناجمة عن تزوير العملة في ألمانيا قد وقعت في 2004، وبلغت آنذاك 6.1 ملايين يورو.