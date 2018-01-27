مطار بكين الجديد بتوقيع زها حديد يفتتح 2019

أكدت مجلة «تايم» الأميركية أن مطار بكين الجديد الذي سيكون الأكبر في العالم، ينتظر افتتاحه في منطقة داكسينغ الجنوبية في 2019 وسيكون بمثابة وسيلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنقل الجوي في بكين وتعزيز وجود الطيران المدني في البلاد.

وكانت المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد قامت بتصميم مبنى مطار بكين الجديد، الذي سيتم تزيينه بالحدائق الحضرية، ويتضمن مناطق ركاب منفصلة للرحلات الدولية والمحلية لخلق مبنى أكثر تكاملاً وتقليل أوقات السفر. والمطار سيصبح القاعدة الجديدة لشركتي شرقي الصين الجوية وطيران جنوبي الصين، وفقاً لما ذكرته لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية. كما أنه سيضم أعضاء تحالف «سكاي تيم» تحت سقف واحد، مما يسمح بسهولة الرحلات الجوية للركاب.