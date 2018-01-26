تحديثات لإصلاح خلل تباطؤ أجهزة آيفون الأقدم

أعلنت شركة أبل عن تحديثات ستنفذ من خلالها وعدها بالسماح للمستخدمين بوقف تشغيل خاصية مثيرة للجدل تبطئ أجهزة أيفون عندما توشك البطاريات على النفاد.

كانت أبل قد أكدت في ديسمبر أن برمجيات في أجهزة آيفون 6 وآيفون 6 إس وآيفون إس.إي معنية بالتعامل مع مخاطر تقادم البطاريات قد تبطئ أداء الهاتف.

وتواجه الشركة دعاوى قانونية بسبب المسألة. وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك الأسبوع الماضي إن الشركة ستصدر تحديثا للبرمجيات يسمح للمستخدمين بوقف تشغيل تلك الخاصية. وقالت الشركة: إن نسخة تجريبية من نظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) ستشمل خصائص جديدة تظهر مدى كفاءة البطارية.

غير أن الشركة لم تحدد على وجه الدقة متـى سيصـدر التحديـث واكتفـت بالقـول: إنـه سيتـاح بعـد الإصـدار المزمـع لنظـام التشغيـل (آي.أو.إس 11.3) فـي الربيـع.