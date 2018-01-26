الإمارات تعزز محفظتها الفندقية

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نجحت الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص في تعزيز محفظتها الفندقية وتصدر دول المنطقة، وتفوقت على العديد من عواصم السياحة العالمية من حيث عدد الفنادق والغرف الفندقية قيد الإنشاء والتطوير

161 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء والتطوير والتخطيط والدراسة في دبي.

107 آلاف غرفة فندقية في مختلف مراحل الإنشاء والتطوير في الإمارة.

222 مشروعاً فندقياً في الإمارات ضمن مختلف مراحل الإنشاء والتخطيط والدراسة.

5 % نمو عدد الغرف الفندقية في دبي مع نهاية العام الماضي.

615 مشروعاً فندقياً من مختلف الفئات قيد الإنشاء والتطوير في منطقة الشرق الأوسط.

26 % حصة دبي من مجمل عدد المشاريع الفندقية في مختلف مراحل الإنشاء والتطوير.

52 % حصة الإمارات من مجمل عدد الغرف الفندقية في جميع المراحل.

36 % نصيب الإمارات من مجمل عدد المشاريع الفندقية في المنطقة.