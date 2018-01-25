ملياردير صيني يبيع إمبراطوريته

يبيع الملياردير الصيني وانغ جيانلين استثماراته خارج الصين من العقارات في خطوة نحو تصفية إمبراطوريته العالمية ليركز على الاستثمارات الداخلية.

وكان جيانلين في بعض الفترات أكبر ملياردير في الصين. وأفادت تقارير بأن التغير الكبير في سياسة جيانلين يأتي بضغط من الحكومة الصينية والحاجة إلى سداد ديونه التي تراكمت على مدى سنوات من التوسع وكان آخر تلك الخطوات التي يتخذها جيانلين إعلان مجموعته داليان واندا أنها وافقت على بيع بعض مشاريعها في أستراليا.

ويسعى جيانلين إلى جمع أموال من أنحاء العالم، وقالت مجموعة واندا إنها ستبيع حصتها في فندق فاخر في لندن مقابل 36 مليون إسترليني (50 مليون دولار). وتخارجت الشركة فعلاً من مشروع ناين المز سكوير العام الماضي، المشروع الذي يقع فيه العقار الفاخر.