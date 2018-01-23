أعلى مستوى لثقة المصنّعين اليابانيين في 11 عاماً

أظهر استطلاع «رويترز تانكان» أمس أن ثقة المصنعين في اليابان قفزت في يناير الجاري إلى أعلى مستوى في 11 عاماً، ما يبرز تفاؤل الشركات بالنمو الاقتصادي المستمر منذ نحو عامين وقوة سوق الأسهم.

وجري استطلاع رأي 547 شركة كبيرة ومتوسطة، ومن ضمن الأسباب التي ذكرتها الشركات لتفاؤلها استقرار أسعار الصرف والطلب العالمي على الإلكترونيات والسيارات والإنفاق الرأسمالي.

واستجابت نحو 255 شركة للاستطلاع الذي يتسم بالسرية وأجري في الفترة من الرابع إلى السابع عشر من الشهر الجاري.

وسجل مؤشر «تانكان رويترز» للثقة 35 نقطة في يناير ارتفاعاً من 27 في ديسمبر وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر.

ويأتي الاستطلاع الشهري، الذي يرصد مسح تانكان الفصلي، الذي يجريه بنك اليابان المركزي وتجري متابعته عن كثب، بعد مؤشر رئيسي للإنفاق الرأسمالي أُعلن الأسبوع الماضي وأظهر استعداد الشركات اليابانية لإنفاق جزء من السيولة المتاحة لديها.