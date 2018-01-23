«توشيبا» تدرس طرحاً أولياً لوحدة رقائق الذاكرة

أفادت صحيفة فاينناشال تايمز أمس بأن شركة توشيبا تدرس طرحاً أولياً لأنشطة رقائق الذاكرة المهمة إذا لم توافق الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار بحلول نهاية مارس على صفقة جرى الاتفاق عليها لبيع الأنشطة إلى كونسورتيوم تقوده باين كابيتال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الطرح العام الأولي هو إحدى الخطط البديلة التي يدرسها كبار المسؤولين التنفيذيين في توشيبا، وإن بعض المحللين والمساهمين في توشيبا يفضلون الطرح على الصفقة الحالية.

كانت توشيبا اتفقت في سبتمبر الماضي على بيع توشيبا ميموري ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة من نوع ناند في العالم إلى كونسورتيوم تقوده باين لتغطية التزامات بمليارات الدولارات مرتبطة بوحدة الطاقة النووية الأميركية وستنجهاوس إلكتريك، التي أشهرت إفلاسها.