«إنترنت الأشياء» تفتح فرصاً اقتصادية بـ14.4 تريليون دولار بحلول 2020

توقعّت دراسة حديثة لشركة «آي بي إف أون لاين» أن تفتح «إنترنت الأشياء» فرصاً اقتصادية جديدة في العام تعادل 14.4 تريليون دولار بحلول 2020، تتمثل في خلق وظائف جديدة، وخفض الكلفة التشغيلية وتعزيز تواصل البشر.

المصدر: البيان - «آي بي إف أون لاين»