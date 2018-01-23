«إنترنت الأشياء» تفتح فرصاً اقتصادية بـ14.4 تريليون دولار بحلول 2020

توقعّت دراسة حديثة لشركة «آي بي إف أون لاين» أن تفتح «إنترنت الأشياء» فرصاً اقتصادية جديدة في العام تعادل 14.4 تريليون دولار بحلول 2020، تتمثل في خلق وظائف جديدة، وخفض الكلفة التشغيلية وتعزيز تواصل البشر.
المصدر: البيان - «آي بي إف أون لاين»
توقعّت دراسة حديثة لشركة «آي بي إف أون لاين» أن تفتح «إنترنت الأشياء» فرصاً اقتصادية جديدة في العام تعادل 14.4 تريليون دولار بحلول 2020، تتمثل في خلق وظائف جديدة، وخفض الكلفة التشغيلية وتعزيز تواصل البشر.
المصدر: البيان - «آي بي إف أون لاين»
قام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بجولة تفقدية صباح أمس في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»
حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً على صعيد جودة البنية التحتية في مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2018،
حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ظهر أمس، جانباً من فعاليات الملتقى السنوي لموظفي دائرة
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