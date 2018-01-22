الناقلات الوطنية توسّع حصتها العالمية

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واصلت الناقلات الوطنية توسعاتها خلال العام 2017 في مختلف الأسواق الخارجية مستفيدة من اتفاقيات النقل الجوي ومذكرات التفاهم التي توقعها الهيئة العامة للطيران المدني مع مختلف دول العالم، فضلاً عن قيامها بزيادة عدد رحلاتها إلى العديد من الوجهات القائمة بالفعل.

444

وجهة في جميع أنحاء العالم إجمالي عدد الوجهات المجمعة التي تطير إليها الناقلات الأربع

13

محطة جديدة افتتحتها شركات الطيران الوطنية خلال العام الماضي 2017

156

محطة تصل إليها طيران الإمارات بعد إضافة ثلاث محطات جديده هي: نيوارك وزغرب وفنوم بنه.

6

وجهات جديدة أضافتها فلاي دبي إلى شبكة وجهاتها المجدولة خلال العام 2017 بالإضافة إلى و3 وجهات موسمية.

78

وجهة إجمالي عدد الوجهات التي تطير إليها العربية للطيران من مركزي عملياتها التشغيلية في الشارقة ورأس الخيمة.

4

وجهات جديدة أضافتها شركة العربية للطيران لشبكة خطوطها في 2017

48

مدينة تصل إليها طيران الإمارات بواسطة A380