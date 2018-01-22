خفض توقّعات شحنات «آيفون إكس» خلال الربع الأول

يبدو أن آيفون إكس (أو آيفون 10) وصل لمرحلة الإشباع سريعاً، حيث أعاد المحللون وضع تقديراتهم لشحنات آبل منه خلال الربع الأول من السنة الجارية لتصبح أقل من التوقعات الأولية. وفق ما ذكره موقع «عالم التقنية».

وكان المحلل الشهير المتخصص بشركة «أبل» مينج تشي كو قد توقع أن تبلغ شحنات آيفون 10 ما بين 20-30 مليون هاتف خلال الربع الأول، لكنه الآن أعاد وضع تقديراته لتكون عند 18 مليون هاتف فقط.

أسباب

وعزى المحلل أسباب تراجع المبيعات وأهمها تخص السوق الصيني الذي لم يحقق النجاح المتوقع منه، وذلك بسبب زيادة دورة حياة الهاتف الذكي وسطياً لدى المستخدمين الصينيين.

في حين يرى البعض أن القطعة المقتطعة من شاشة آيفون 10 خفضت المساحة الممكن استخدامها من الشاشة لأقل من 5.5 بوصة بالتالي كان الأمر مخيباً وأضعف موقفه التنافسي مع هواتف أخرى بشاشات كبيرة، بالرغم من المزايا التي قدمتها أبل في هذه المساحة مثل التعرف على الوجه.

تغييرات

ويبدو أن تراجع المبيعات في السوق الصيني ألقى بظلاله حتى على الشركات الصينية نفسها مثل هواوي و Oppo حيث خفضت من توقعاتها بسبب تغييرات في دورة حياة استخدام الهاتف الذكي في الصين. أما فيما يخص بالربع الثاني فيتوقع أن تزيد تراجعات الشحنات من آيفون 10 إلى 13 مليون هاتف فقط، لكن النسخ الأقدم مثل آيفون 7 و 6 إس قد تحقق مبيعات مستقرة نظراً لسعرها. دبي - البيان