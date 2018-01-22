49 % من المستشارين الماليين متفائلون بمستقبل الاستشارات الروبوتية

أشار تقرير "إرنست ويونغ" السنوي الثالث حول إدارة الثروات والأصول في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017، إلى أن 49 % من المستشارين الماليين في دول مجلس التعاون الخليجي أبدوا تفاؤلاً إزاء مستقبل حلول الاستشارات الروبوتية، رغم أن 35 % منهم فقط وجدوا فيها فرصة مهمة لأعمالهم في عام 2017. وفي الوقت نفسه، عبّر 22 % منهم بأن الاستشارات الروبوتية تشكل تهديداً لأعمالهم، في ظلّ التطور الكبير في مجال الاستشارات الآلية في المنطقة.

وشرعت شركات مرموقة بتقديم عروض استشارات آلية ورقمية تنافسية تتيح التفوق على الآخرين. وأطلقت بعض الشركات مستشارين روبوتيين خاصين بها، بينما تعاونت أخرى مع مزودين خارجيين، أو اشترت لاعبين مستقلين أو اكتفت بالاستحواذ على حصة صغيرة فيها.

وكشف تحليل لـ 24 من شركات إدارة الأصول والثروات بأن حوالي 60 % منها قد أطلقت عروضها عبر شراكات أو قامت ببناء منصاتها الاستشارية الروبوتية الخاصة.

وسينجح مديرو الثروات الرقميون في زيادة حصتهم السوقية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يسيطروا على حوالي ثلث قطاع إدارة الثروات العالمية بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن يقوم مديرو الثروات ممن لديهم نموذج أعمال رقمي شمولي جديد، بإزاحة مديري الثروات التقليديين من السوق بحلول عام 2025. وبالنسبة لمديري الثروات الشموليين، الذين يوفرون استشارة استثمارية رقمية تستند إلى الأحداث اليومية وتولد قيمة حقيقة للعملاء، فسوف يشهدون قفزة في حصتهم السوقية من قرابة الصفر حالياً إلى ما بين 20 % و30 % بحلول عام 2025.

وسوف تسمح الأدوات القائمة على البرمجيات لمديري الثروات بجمع كميات ضخمة من البيانات من مختلف المزودين ومصادر المعلومات.