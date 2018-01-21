منزل الأحلام جائزة مكافآت الأنصاري للصرافة

احتفت «الأنصاري للصرافة» بالفائزين في حملة مكافآت الأنصاري لشتاء 2017 خلال الحفل الختامي الذي توّج بإعلان سيدة دزهينبايف من كرغستان بالجائزة الكبرى وهي منزل الأحلام.

وجرى السحب على الجائزة الكبرى وجوائز قيّمة أخرى مباشرةً عبر شبكات التواصل بحضور المسؤولين في «الأنصاري للصرافة» وممثلين عن «اقتصادية دبي».

وفازت دزهينبايف بمنزل الأحلام بـ 500,000 درهم بعد أن قامت بصرف مبلغ 400 دولار إلى الدرهم الإماراتي عبر فرع الشركة في البرشاء وتخللت السحوبات النهائية إجراء سحب إلكتروني لاختيار الفائز بكيلو من الذهب والذي كان من نصيب كولديب سينغ من الهند.

وقال راشد علي الأنصاري، مدير عام «الأنصاري للصرافة»: إن الحملة تميّزت بتخصيص جوائز أكبر للعام الثاني ،وعلى رأسها منزل الأحلام الذي يمثل عربون شكر على ولاء عملائنا، وشكلت التغطية المباشرة للسحب النهائي أحد أبرز الملامح المميزة لحملة الشتاء، تماشياً مع سعينا للارتقاء بالموثوقية في خدماتنا.