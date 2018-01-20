«أبل» تستحدث 20000 وظيفة في الولايات المتحدة

أعلنت شركة أبل عزمها استحداث 20000 فرصة عمل جديدة، وإنشاء معهد علمي جديد في الولايات المتحدة، كجزء من 350 مليار دولار «مساهمة مباشرة» جديدة منها في الاقتصاد. وقالت أبل أيضا إنها تتوقع إعادة مدفوعات ضريبية بما يقارب 38 مليار دولار على إثر التغييرات التي أدخلت على قانون الإصلاح الضريبي الذي تم إقراره أخيراً.

وقال موقع فوكس بزنس: إن الشركة تخطط لإنشاء معهد أبل التقني في موقع جديد، سيضم مبدئياً قسم الدعم الفني للعملاء، وسيتم الإعلان عن موقع هذا المرفق الجديد في وقت لاحق من العام. وأكدت أبل أن إنفاق 350 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لا يشمل مبيعات منتجات متاجر أبل أو المدفوعات الضريبية.