تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا

المصدر:
  • لندن - د ب أ
التاريخ:
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أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس، تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر بأكثر من المتوقع، مقارنة بالشهر السابق الذي كان قد شهد يوم التسوق المعروف باسم «الجمعة البيضاء».

وتراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 % مقارنة بالشهر السابق، الذي كان قد شهد نمو المبيعات بنسبة 1%.

وقال ريان مورفي كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء، إن إنفاق المستهلكين ارتفع خلال نوفمبر، وتراجع خلال ديسمبر مقارنة بالسنوات السابقة.

وزادت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال العام الماضي ككل بنسبة 1.9% وهو أقل معدل نمو سنوي منذ 2013.

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