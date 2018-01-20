تنفيذي في «الاتحاد» يحلم برقم قياسي

ينطلق أندرو فيشر، نائب الرئيس لشؤون تخطيط الأسطول في الاتحاد للطيران، برحلة تاريخية غداً، محاولاً تحطيم الرقم القياسي العالمي للسفر حول العالم في أقصر مدة ممكنة على متن رحلات منتظمة وأقل عدد من قطاعات الرحلة.

يأمل فيشر بتحطيم الرقم القياسي العالمي الذي يتجاوز 55 ساعة، من خلال توفير ثلاث ساعات وتسجيل 52 ساعة إلى جانب إتمام الرحلة بالسفر عبر أربعة قطاعات فقط.

وستبدأ الرحلة في الساعات الأولى من يوم الأحد المقبل من مدينة شنغهاي ومنها إلى أوكلاند وبوينس آيرس فأمستردام قبل العودة إلى شنغهاي في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 23 الجاري.