طلب كبير على البنزين .. و«95» استهلاك الغالبية

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يشهد الطلب على البنزين (الجازولين) بأنواعه الثلاثة نمواً على مستوى الدولة، يعكس قوة الاقتصاد الوطني وجاذبية أسواق الإمارات للعمل والإقامة.
ويستحوذ البنزين الخصوصي (خصوصي 95) على النسبة الأكبر من المبيعات في الدولة باعتباره الأكثر طلبا من قائدي المركبات، وتحتل إمارة دبي الترتيب الأول في معدلات مبيعات البنزين سواء لنوعيه الرئيسين سوبر 98 وخصوصي 95 بينما لا تستهلك بنزين بلس 91، وتحتل إمارة أبوظبي الترتيب الأول في مبيعات بنزين بلس 91، كما تحتل إمارة أم القيوين المرتبة الأخيرة في مبيعات البنزين بكافة أنواعه.
إجمالي المبيعات على مستوى الدولة (ألف طن متري)
سوبر 98 402
خصوصي 95 5445
بلس 91 897
مبيعات البنزين حسب السنوات (ألف طن متري)
2011 5101
2015 6744
نسبة النمو 32.2%
نسب مبيعات البنزين وفقاً للنوع
سوبر 98 5.9 %
خصوصي 95 80.7%
بلس 91 13.3%
إجمالي المبيعات على مستوى الإمارات/ حسب الإمارة (ألف طن متري)
أبوظبي
سوبر 98 80
خصوصي 95 1841
بلس 91 509
دبي
سوبر 98 250
خصوصي 95 2238
بلس 91 صفر
الشارقة
سوبر 98 44
خصوصي 95 681
بلس 91 231
عجمان
سوبر 98 8
خصوصي 95 151
بلس 56
أم القيوين
سوبر 98 3
خصوصي 95 75
بلس 91 15
الفجيرة
سوبر 98 5
خصوصي 95 130
بلس 91 32
رأس الخيمة
سوبر 98 12
خصوصي 95 237
بلس 91 51