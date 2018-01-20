طلب كبير على البنزين .. و«95» استهلاك الغالبية

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يشهد الطلب على البنزين (الجازولين) بأنواعه الثلاثة نمواً على مستوى الدولة، يعكس قوة الاقتصاد الوطني وجاذبية أسواق الإمارات للعمل والإقامة.

ويستحوذ البنزين الخصوصي (خصوصي 95) على النسبة الأكبر من المبيعات في الدولة باعتباره الأكثر طلبا من قائدي المركبات، وتحتل إمارة دبي الترتيب الأول في معدلات مبيعات البنزين سواء لنوعيه الرئيسين سوبر 98 وخصوصي 95 بينما لا تستهلك بنزين بلس 91، وتحتل إمارة أبوظبي الترتيب الأول في مبيعات بنزين بلس 91، كما تحتل إمارة أم القيوين المرتبة الأخيرة في مبيعات البنزين بكافة أنواعه.

إجمالي المبيعات على مستوى الدولة (ألف طن متري)

سوبر 98 402

خصوصي 95 5445

بلس 91 897

مبيعات البنزين حسب السنوات (ألف طن متري)

2011 5101

2015 6744

نسبة النمو 32.2%

نسب مبيعات البنزين وفقاً للنوع

سوبر 98 5.9 %

خصوصي 95 80.7%

بلس 91 13.3%

إجمالي المبيعات على مستوى الإمارات/ حسب الإمارة (ألف طن متري)

أبوظبي

سوبر 98 80

خصوصي 95 1841

بلس 91 509

دبي

سوبر 98 250

خصوصي 95 2238

بلس 91 صفر

الشارقة

سوبر 98 44

خصوصي 95 681

بلس 91 231

عجمان

سوبر 98 8

خصوصي 95 151

بلس 56

أم القيوين

سوبر 98 3

خصوصي 95 75

بلس 91 15

الفجيرة

سوبر 98 5

خصوصي 95 130

بلس 91 32

رأس الخيمة

سوبر 98 12

خصوصي 95 237

بلس 91 51