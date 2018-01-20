500 مليون يورو كلفة أحدث عاصفة في ألمانيا

ذكرت رابطة «صناعة التأمين الألمانية» (جي.دي.في) أمس، أن أحدث عاصفة تضرب ألمانيا تسببت في أضرار قيمتها 500 مليون يورو (613 مليون دولار).

وكانت العاصفة، المعروفة باسم « فريدريكا» محلياً قد اجتاحت شمال ألمانيا أول من أمس.

وأضافت الرابطة أن التكاليف التي تكبدتها أعلى بكثير من التكاليف التي تكبدتها بسبب العاصفة القوية الأخيرة التي ضربت ألمانيا في عام 2007 والتي حملت اسم (كيريل) وتسببت في خسائر قيمتها مليارا يورو.

ومن جهة أخرى، ذكرت شركة «دويتشه بان» للسكك الحديدية أمس الجمعة، أن العاصفة التي اجتاحت مختلف أنحاء ألمانيا يوم الخميس تسببت في خسائر تقدر قيمتها بملايين اليورو في شبكة السكك الحديدية.

وأضافت الشركة أن الإصلاحات ضرورية لأجزاء كبيرة من شبكة السكك الحديدية، مشيرة إلى أنه لم يتعرض أي راكب ولا موظف سكة حديد لإصابات بسبب العاصفة، « فريدريكا» في ألمانيا.

وقال بيرثولد هوبر، مدير شركة «دويتشه بان» لشؤون سفر الركاب أمس الجمعة «التأثير الشديد لتلك العاصفة القوية واضح: في الكثير من الأجزاء بألمانيا لم تكن وسائل النقل الجوية والسيارات والقطارات ممكنة»

وأوقفت شركة «دويتشه بان» خدماتها في مختلف أنحاء البلاد بعد ظهر ومساء يوم الخميس ، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة.