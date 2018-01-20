أرباح «ويبرو» الهندية للبرمجيات تتراجع

أعلنت شركة خدمات البرمجيات الهندية «ويبرو» أمس، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 8.2 % عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي إلى 19.4 مليار روبية (303 ملايين دولار) مقابل 21.15 مليار روبية خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وتتوقع الشركة وصول إيراداتها خلال العام المالي ككل إلى ما بين 2.033 مليار و2.073 مليار دولار.
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أصداء واسعة لصفقة طيران الإمارات مع «إيرباص»
حظيت صفقة طيران الإمارات الخاصة بشراء 36 طائرة من طراز إيرباص A380 باهتمام عالمي واسع.
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«إتش.إس.بي.سي» يدفع 100 مليون دولار لتسوية تلاعب بسوق الصرف
أعلنت وزارة العدل الأميركية، مساء أول من أمس، موافقة بنك «إتش.إس.بي.سي هولدنغز» البريطاني على دفع أكثر من 100 مليون دولار..
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500 مليون يورو كلفة أحدث عاصفة في ألمانيا
ذكرت رابطة «صناعة التأمين الألمانية» (جي.دي.في) أمس، أن أحدث عاصفة تضرب ألمانيا تسببت في أضرار قيمتها 500 مليون يورو (613 مليون دولار).
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وكالة الطاقة تتوقّع تحسّن أسواق النفط مع انهيار إنتاج فنزويلا
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن أسواق النفط العالمية تتحسن بسرعة مع انخفاض الإمدادات الآتية من فنزويلا والتي سجلت أكبر هبوط غير مخطط له في الإنتاج خلال 2017
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أسعار النفط تهبط بأكثر من 1 %
هبطت أسعار النفط بأكثر من 1 % أثناء التعاملات أمس متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ اكتوبر،
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طلب كبير على البنزين .. و«95» استهلاك الغالبية
يشهد الطلب على البنزين (الجازولين) بأنواعه الثلاثة نمواً على مستوى الدولة، يعكس قوة الاقتصاد الوطني وجاذبية أسواق الإمارات للعمل والإقامة.
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باناسونيك تغزو عالم السيارات بالتصميم الذكي
يصادف عام 2018، احتفالات باناسونيك بالذكرى السنوية المائة على تأسيسها، وفضلاً عما يعكسه من شكر وامتنان لنجاح أعمال الشركة على مدى الـ 100 عام الماضية،
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400 ألف روبوت عدد الروبوتات العاملة بنهاية 2018
توقعت دراسة جديدة لجامعة أكسفورد البريطانية، أن يصل عدد الروبوتات العاملة في قطاعات مختلفة حول العالم إلى أكثر من 400 ألف بنهاية 2018 بنمو 29% عن العام الماضي،
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2.36 مليار درهم تداولات الأجانب من الأسهم
بلغت قيمة تداولات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين في تداولات الأسبوع الماضي نحو 2.36 مليار درهم بيعاً وشراءً مع سيطرة النزعة الشرائية على تعاملاتهم،
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«إيكونومست» تتوقع انتعاشاً اقتصادياً عالمياً في 2018
توقعت وحدة «الإيكونومست انتليجانس» تواصل الانتعاش الاقتصادي العالمي في عام 2018 على نهج مماثل للعام الماضي.
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لم أتمكن من تنزيل أو طباعة شهادة التسجيل الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني. ما تفسير ذلك؟
تفسير ذلك أنه إذا تم إصدار رقم تسجيل مبدئي للخاضع للضريبة وتم إبلاغه بذلك بالبريد الإلكتروني فسيتم إصدار الشهادة بعد الانتهاء من مراجعة الطلب بالكامل.
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مشتريات التسوق الإلكتروني تخضع لـ «المضافة»
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن كافة المشتريات التي تتم عبر مواقع التسوق الإلكتروني تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %..