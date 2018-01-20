أرباح «ويبرو» الهندية للبرمجيات تتراجع

المصدر:
  • نيودلهي - د ب أ
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أعلنت شركة خدمات البرمجيات الهندية «ويبرو» أمس، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 8.2 % عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي إلى 19.4 مليار روبية (303 ملايين دولار) مقابل 21.15 مليار روبية خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وتتوقع الشركة وصول إيراداتها خلال العام المالي ككل إلى ما بين 2.033 مليار و2.073 مليار دولار.

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