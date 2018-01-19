القطاع السياحي يواصل النمو المستدام

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واصل القطاع السياحي في دبي السير نحو تحقيق رؤيته السياحية والتي تتضمن الوصول الى 20 مليون سائح بحلول 2020 الامر الذي يظهر من خلال النمو الذي يحققه على صعيد اعداد الزوار او الغرف الفندقية.

14.2 مليون سائح زاروا دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي

16.5 مليون ليلة قضاها الزوار في فنادق دبي خلال اول 11 شهرا من العام الماضي

483 درهما متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي

375 درهما متوسط العائد على الغرفة الفندقية في الامارة

111% نمو عدد الزوار الروس في دبي بدعم من التسهيلات على التأشيرات

46% نمو عدد زوار دبي من الصينيين مقارنة مع العام 2016

20% حصة دول مجلس التعاون الخليجي من مجمل عدد زوار دبي

1.4 مليون سائح من المملكة السعوديه زاروا دبي في 11 شهرا